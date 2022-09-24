En cömert burçlar!

Aslan:

Gururlu Aslan burçları cömert olmayı amaçlamadıklarında bile oldukça cömerttir! Aslan burcu yüce gönüllülüğü ve paylaşımcı ruhu ile çevresine mutluluk saçar. Zira başkalarının hayranlığını ve minnetini kazanmak onun için çok önemlidir.

Terazi:

Terazi burçları haksızlığa gelemez. Ortak değerlere ve yardımseverliğe çok önem verir. Dünyada olup biten haksızlıklara göz yummak onun için imkansızdır.

Yay:

Yay burçları şen, iyimser ve cömerttir. Hoşgörülü ve dürüst Yaylar zor durumdakilere el uzatmaktan asla çekinmezler. Yaylar iyi kalpli insanlardır ve bu iyiliği çevrelerine yaymaya çalışırlar.

Balık

Balıklar oldukça sadık, tarafsız ve cömert bir kişiliğe sahiptir. Hayli duygusal olan balık burçları, etrafta gördükleri sefalete kayıtsız kalamaz, zira bu durum onları derinden yaralar.