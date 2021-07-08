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En kapsamlı araştırma: Sinovac’ın aşısının yeni etkinlik oranı açıklandı

Şili’de Çinli şirket Sinovac tarafından geliştirilen CoronaVac aşısının etkinliği ile ilgili en kapsamlı araştırma gerçekleştirildi. Türkiye’de de kullanılan aşı ile ilgili 10 milyondan fazla kişi üzerinde yapılan çalışmaya göre, aşı Covid-19'u önlemede yüzde 65,9 etkili oldu. Hastaneye yatışı önlemede yüzde 87,5, yoğun bakıma alınmayı önlemede yüzde 90,3, ölümleri önlemede ise yüzde 86,3 etkili olduğu belirtildi.

08 Temmuz 2021 Perşembe 11:52
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En kapsamlı araştırma: Sinovac’ın aşısının yeni etkinlik oranı açıklandı

Çinli şirket Sinovac tarafından geliştirilen corona virüs aşısı CoronaVac’ın yeni etkinlik oranı açıklandı.

Şili’de yapılan ve 10,2 milyon kişinin incelendiği çalışmada, aşının Covid-19'u önlemede yüzde 65,9, hastaneye yatışı önlemede yüzde 87,5, yoğun bakıma alınmayı önlemede yüzde 90.3, ölümleri önlemede ise yüzde 86,3 etkili olduğu belirtildi.

2 Şubat-1 Mayıs 2021 tarihleri ​​arasında gerçekleştirilen çalışmanın sonrasında aşının 2. faz denemelerinin sonuçlarıyla tutarlı olarak, ağır hastalık ve ölüm dahil olmak üzere Covid-19'u etkili bir şekilde önlediğini belirtildi.

GEÇTİĞİMİZ AY BREZİLYA'DA DA YAPILMIŞTI

Çalışma, Sinovac tarafından geliştirilen aşı ile ilgili en kapsamlı araştırma olurken geçtiğimiz ay Brezilya’da yapılan araştırmada 45 bin kişi incelenmiş, aşının uygulanmasından 5 hafta sonra yüzde 95 oranında ölümleri engellediği belirtilmişti.

Dünyada Delta varyantı nedeniyle vaka sayıları artarken geçtiğimiz hafta Sinovac sözcüsü Liu Peicheng aşılarının varyanta karşı etkinliği ile ilgili açıklama yapmıştı.

Peicheng, iki doz aşının ardından bir güçlendirici doz uygulamasının, Delta varyantına karşı daha güçlü ve daha dayanıklı antikor reaksiyonunu, hızla ortaya çıkarabileceğini söyledi.

Son Güncelleme: 08.07.2021 16:23
Anahtar Kelimeler:
SinovacCoronaVac
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