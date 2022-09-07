Künye
Kıbrıs 33
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Botoks olayında yeni gelişme
Botoks olayında yeni gelişme
Uyuşturucu satıcısı yakalandı... 3 paketi, 3 bin TL!
Uyuşturucu satıcısı yakalandı
Yemek yapmadı diye kız arkadaşını darp etti
Yemek yapmadı diye kız arkadaşını...
Adadan çıkış yapmak için sahte evrak düzenledi
Adadan çıkış yapmak için sahte...
Satışa hazır uyuşturucu ile yakalandı
Satışa hazır uyuşturucu ile yakalandı
Flaş Haber
Başkanlar yetkisiz kaldı!
Kapat

En tatlı dilli burçlar

Bazı insanların konuşma becerileri çok gelişmiş olur.

07 Eylül 2022 Çarşamba 23:20
139 Okunma
En tatlı dilli burçlar


Bazı insanların konuşma becerileri çok gelişmiş olur. Onlar tatlı diliyle herkesi hemen ikna edebilirler. Her duruma göre konuşmalarını iyi ve kötü olarak şekillendirebilirler. Bu insanlarla sohbet etmek ve konuşmak gerçekten çok keyifli olur. Astrolojide de tatlı dilli olmasıyla ünlü olan burçlar var. En konuştan burç hangisidir? diye merak ediyorsanız bu yazımıza mutlaka göz atın.

Konuşmayı çok seven insanların başkalarıyla iletişim kurabilmesi çok kolay olur.

Bu insanların kullandıkları sihirli sözcükler herkesi her konuda ikna eder. Astroloji insanların kişilikleri ile ilgili ipuçları verir. Astrolojideki en konuşkan burçları merak ediyorsanız bu yazımızda bulabilirsiniz.

TERAZİ BURCU

Terazi burcu olanlar iyi arabulucu olurlar. Çevresindeki her şeyi çok iyi gözlemleyen Terazi burçları kendilerine ilgi gösteren insanlarla vakit geçirmeyi sever.

Bu nedenle çatışmadan kaçınma nitelikleri ve benzer insan gruplarıyla vakit geçirmek istemeleri nedeniyle doğal olarak çok tatlı konuşurlar. Herkesle iyi anlaşmaya çalışırlar. Onların pozitif mesajları herkese güç verir.

İKİZLER BURCU

İkizler burcu, birisiyle konuşurken genellikle inisiyatif almaya çok hevesli olur. Çevrelerindeki insanlar hakkında bilgi sahibi olmayı ister. Çok dışa dönük olduklarından, birisini etkileme ve konuşma sanatını çoktan öğrenmişlerdir.

İkizler burcu birini etkilemek için mutlaka tatlı dilini kullanır. Adeta sihirli sözcüklerle herkesi çok kolay bir şekilde etkiler. İkizler burcu ile sohbet ettiğinizde genelde zamanın nasıl geçtiğini anlamazsınız.

BALIK BURCU

Balık burçlarının empati duyguları çok gelişmiş olduğu için genellikle her zaman çevrelerindeki insanlara yardım etmek isterler.

Bu nedenle sözcüklerini özenle seçerler ve insanları genellikle motive eden konuşmalarda bulunurlar.

Başkalarına karşı iyi ve nazik davranarak ve onların sevgisini kazanırlar. Çevresindeki herkese karşı çok tatlı dilli olan Balık burçları ile hoş zamanlar geçirebilirsiniz.

AKREP BURCU

Akrep burcu, mükemmel manipülatörler ve kurnaz konuşmacılar olarak bilinir. Akrep burçları istediklerini elde edebilmek için zekasına ve konuşmasına güvenir.

Eğer bir şeyi kafasına koyduysa tatlı diliyle her şeye sahip olmanın hayalini kurarlar. Akrep burçları sadece istedikleri şeyler konusunda tatlı dilini kullanır. Onun dışında Akrep burçlarını nazik ve kibar görmek çok zordur.

BAŞAK BURCU

Başak burcu olanlar her şeyi aşırı düşünür ve çok plan yaparlar. Bir şeyi kelimelere dökmeden önce mutlaka detaylarıyla bir kez daha düşünür.

Başak burçları genellikle istediklerini net ve doğrudan söyler. Bazen eleştirinin dozunu kaçırabilir. Bu süreç, fikirlerini ve görüşlerini çok şekerli bir biçimde ifade etmelerine yardımcı olur.

Anahtar Kelimeler:
BurçTatlı Dil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kareoke bar yangını 12 kişiyi öldürdü
Kareoke bar yangını 12 kişiyi öldürdü
Dünya genelinde 771 milyon kişi okuma yazma bilmiyor
Dünya genelinde 771 milyon kişi okuma yazma bilmiyor
Ünlü şirketin kaçırılan varisinin cansız bedeni bulundu
Ünlü şirketin kaçırılan varisinin cansız bedeni bulundu










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim