En uzun süre hayatta kalan yapışık ikizler yaşamını yitirdi

Ronnie ve Donnie kardeşler, 1951 yılında ABD'nin Ohio eyaletinde dünyaya gelmişti.

Babaları, tedavi masraflarını karşılayabilmek ve ailenin geçimini sağlayabilmek için, ilgi çeken ikizleri çeşitli etkinliklere götürdü.

Bir süre gösterilerde yer alan ikizler, 1991 yılında emekliye ayrıldı.

2010 yılında, sağlık problemlerinin baş göstermesine kadar hayatlarını yalnız başlarına sürdüren Ronnie-Donnie kardeşler, Dayton'da toplanan yardımlarla geçimlerini sağlıyordu.

2014 yılında, 63'üncü yaş günleri öncesi "dünyanın en yaşlı ikizi" unvanını elde eden Ronnie ve Donnie'nin kaldıkları bakımevinde yaşamını yitirdiği bildirildi.