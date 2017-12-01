Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
103290
ALTIN
161.753
DOLAR
3.9399
STERLİN
5.3136
EURO
4.6883
Bedeninizi bu cihaz belirleyecek!
Bedeninizi bu cihaz belirleyecek!
Tırnak yeme alışkanlığı nasıl bırakılır?
Tırnak yemeği bırakabilirsiniz!
Bu kez doktorları uyardı: Hamilelere şeker yüklemesi yapmayın
Canan Karatay'dan bu kez doktorlara...
Facebook yüzünüzün resmini isteyebilir
Facebook yüzünüzün resmini isteyebilir
'Kadınlar mükemmel şoför ama ortam çok riskli"
'Kadınlar mükemmel şoför ama..."

Endonezya'da 100 milyon kişi sel riski altında!

Endonezya'da 100 milyon kişi sel riski altında yaşıyor Şiddetli yağışların etkisini sürdürdüğü Endonezya'da 100 milyona yakın kişinin sel ve heyelan riski altında yaşadığı tespit edildi.

01 Aralık 2017 Cuma 11:44
Endonezya'da 100 milyon kişi sel riski altında!
banner10

Ulusal Afet Yönetimi Ajansı (BNPB), yaptıkları araştırmaya göre yağışlı mevsim içinde bulunan Endonezya'da yaklaşık 60 milyon kişinin sel, 40 milyon kişinin de heyelan tehlikesinin olduğu alanlarda yaşadığını duyurdu.

Riskli bölgeler için ön hazırlıkların yapıldığı belirtilen BNPB açıklamasında, şiddetli yağışların ülke genelinde üç ay daha etkili olması beklendiğinden bu kapsamda yerel birimlerle ön uyarı ve acil durum müdahalelerine karşı tedbirlerin artırıldığı kaydedildi.

Ülke genelinde kasım ayı itibarıyla aşırı yağışlara bağlı 545 heyelan ve 689 toprak kaymasının meydana geldiğini aktarılan açıklamada, sığınma evlerine ek gıda takviyesinde bulunulduğu bilgisi paylaşıldı.

Kasırgada ölü sayısı 27'ye yükseldi

Öte yandan yetkililer, Cava Adası'nda etkili olan Cempaka Kasırgası'nın yol açtığı toprak kaymalarında 18, sellerde ise 9 kişinin yaşamanın yitirmesiyle ölü sayısının 27’ye çıktığını açıkladı.

Tropikal iklime sahip ve muson yağmurlarının etkisi altındaki 256 milyon nüfuslu Endonezya'da özellikle eylül-mart döneminde aşırı yağış düşüyor.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nijerya'da Boko Haram köye saldırdı: 5 ölü!
Nijerya'da Boko Haram köye saldırdı: 5 ölü!
Üniversite yurduna saldırı: 11 ölü!
Üniversite yurduna saldırı: 11 ölü!
'Hamas'ın Gazze'deki İdari Komitesi hala mevcut'
'Hamas'ın Gazze'deki İdari Komitesi hala mevcut'

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim