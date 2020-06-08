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Endonezya'da 5,5 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Kuzey Sulawesi eyaletinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası tsunami alarmı verilmedi.

08 Haziran 2020 Pazartesi 08:05
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Endonezya'da 5,5 büyüklüğünde deprem

Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyaletin Güney Bolaang Mongondow bölgesinin 105 kilometre güneybatı açıkları olan depremin yerin 29 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

BMKG, depremin, eyaletin Gorontalo, Bitung, Minahasa, Taliabu, Kotamobagu ve Bolmong bölgelerinde de hissedildiği bilgisini paylaştı.

Tsunami alarmı verilmedi

Depremde, ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmadı. Deprem sonrası tsunami alarmı da verilmedi.

Endonezya'da, 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami Donggala, Palu, Sigi bölgelerini etkilemiş ve 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.

Anahtar Kelimeler:
EndonezyaDeprem
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