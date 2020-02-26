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Endonezya'da 5,9 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Maluku eyaletinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.  

26 Şubat 2020 Çarşamba 11:41
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Endonezya'da 5,9 büyüklüğünde deprem
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Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyaletin Batı Maluku Tenggara bölgesinin 56 kilometre kuzeybatısında olan depremin 28 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.

İlk belirlemelere göre ölen veya yaralananın olmadığı deprem sonrasında tsunami alarmı da verilmedi.

Bu arada, ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, depremin büyüklüğünü 5,9 olarak açıkladı.

Maluku eyaletinin başkenti Ambon'da, 26 Eylül'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 36 kişi hayatını kaybetmişti.

Anahtar Kelimeler:
EndonezyaDeprem
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