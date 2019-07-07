Endonezya'da Afet Ajansının Sevilen Yüzü Hayatını Kaybetti

Endonezya’da akciğer kanseri hastalığına rağmen çalışma azmiyle halkın takdirini kazanan afet ajansı sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho yaşamını yitirdi.

Kompas gazetesinin haberine göre, 2 yıldır akciğer kanseri ile mücadele eden Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, geçen aydan bu yana tedavi gördüğü Çin’in Guangcou kentindeki bir hastanede hayatını kaybetti.

Ülkede sık sık yaşanan doğal afetlere ilişkin son bilgileri doğru ve hızlı şekilde aktarma çabasıyla halkın sevdiği ve saygı duyduğu bir isim haline gelen 49 yaşındaki Nugroho’nun ölümü sevenlerini üzdü.

Hastanede tedavi gördüğü süreçlerde de sosyal medya ya da toplantılar yoluyla kamuoyunu ve basını özverili şekilde bilgilendirme gayreti ile bilinen Nugroho, yaptığı çalışmalarla da birçok ödüle layık görülmüştü.