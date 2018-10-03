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Endonezya'da deprem ve tsunaminin ardından yanardağ patladı!

Deprem ve tsunaminin vurduğu Endonezya'da Soputan Yanardağı patladı. Soputan Yanardağı'ndan püsküren kül ve dumanın 4 kilometrelik yüksekliğe kadar çıktığı belirtildi

03 Ekim 2018 Çarşamba 11:25
Endonezya'da deprem ve tsunaminin ardından yanardağ patladı!

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda bulunan Soputan Yanardağı patladı.

Kyodo ajansının Endonezya'nın Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezine dayandırdığı haberine göre, yaklaşık bin 800 metre yüksekliğindeki Soputan Yanardağı, yerel saatle 08.47'de patladı.

Soputan Yanardağı'ndan püsküren kül ve dumanın 4 kilometrelik yüksekliğe kadar çıktığı belirtildi.

Patlamanın herhangi bir kayba yol açıp açmadığı henüz bilinmiyor.

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda 28 Eylül'de meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısının bin 347'ye yükseldiği bildirilmişti.

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EndonezyaYanardağDepremTsunamiSoputan YanardağıHaber
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