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Endonezya'da seller nedeniyle 4 bin kişi tahliye edildi

07 Aralık 2019 Cumartesi 17:45
Endonezya'da seller nedeniyle 4 bin kişi tahliye edildi

 Endonezya'nın Batı Cava eyaletine bağlı Bandung kentinde dünden bu yana etkili olan seller nedeniyle 4 bin kişi  tahliye edildi.

Bandung Arama Kurtarma Ajansı (SAR) Başkanı Deden Ridwansyah, yaptığı açıklamada, kentte dün akşam başlayan aşırı yağışların, Banjaran, Kertasari, Ciparay ve Pengalengan bölgelerinde su baskınlarına neden olduğunu belirtti.

Selin etkili olduğu bölgelerde suların ortalama bir metre yükseldiği, arama kurtarma ekiplerinin 4 bin kişiyi güvenli bölgelere tahliye ettiğini ifade etti.

Yerel medyadaki  görsellerde onlarca ev ve aracın su altında kaldığı görülüyor.

Muson yağmurlarının etkisinde olan, tropikal iklimin yaşandığı Endonezya'da, yıl genelinde aşırı yağışlar nedeniyle sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.

Anahtar Kelimeler:
EndonezyaSelTahliyeHaber
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