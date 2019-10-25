Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Prostat kanserine Türk freni
Prostat kanserine Türk freni
Çin'den uçan daire helikopteri
Çin'den uçan daire helikopteri
Satürn en çok uydusu olan gezegen oldu
En çok uydusu olan gezegen
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
"Grip aşısının ihmali sepsise yol açabilir"
"Grip aşısının ihmali sepsise yol...

Endonezya'da yolcu uçağının denize düşmesi

 Endonezyalı yetkililer, geçen yıl 29 Ekim'de düşen ve 189 kişinin ölümüyle sonuçlanan uçak kazasının tasarım hatası, yetersiz eğitim ve bakım sorunları nedeniyle yaşandığını açıkladı.

25 Ekim 2019 Cuma 14:57
Endonezya'da yolcu uçağının denize düşmesi

Endonezya Ulusal Ulaştırma Güvenlik Komitesi (KNKT), başkent Cakarta'da düzenlenen basın toplantısında, Lion Hava Yollarına ait JT 610 sefer sayılı Boeing 737 MAX 8 tipi uçağın kazasına ilişkin nihai raporu kamuoyuyla paylaştı.

Raporda, Boeing 737 MAX 8 tipi uçaklarının otomatik uçuş kontrol sisteminin arızalanması halinde, pilotların hızlı bir şekilde karşılık vermek için eğitim almadıkları ifade edildi.

"Manevra Karakteristiği Takviye Sistemi" (MCAS) olarak bilinen uçuş kontrol sisteminin tek bir sensöre dayalı olduğu belirtilen raporda, hatalı bilgiler sağlayan sensörün uçağın burnunu otomatik olarak aşağı yönlendirdiği aktarıldı.

Raporda, kazadan önce iki aydır kullanılan uçağın kazadan önceki son 4 seferinde de teknik sorunlar yaşandığı ve bu sorunların tam çözümlenmeden uçuşlara devam edilmesinin yanlış olduğu vurgulandı.

KURBANLARIN AİLELERİNE 100 MİLYON DOLARLIK YARDIM YAPILACAĞI AÇIKLANMIŞTI

Yetkililer, kaza sonrası yaptıkları açıklamada, uçakta, kazadan bir gün önceki Denpasar - Cengkareng (Cakarta) uçuşu sırasında hız problemi gibi bazı teknik sorunlar yaşandığını ancak bakım raporlarına göre arızaların giderildiğini belirtmişti.

Geçen hafta Federal Havacılık Bürosuna (FAA) yeni sunulan belgelerde, Boeing Max 737 uçaklarının uçuş kontrolünü zorlaştıran problemin 2016'da test pilotlarınca da dile getirildiği öne sürülmüştü.

Boeing firması ise temmuzda yaptığı açıklamada, Endonezya ve Etiyopya'da yaşanan 737 Max 8 tipi uçak kazaları nedeniyle kurbanların ailelerine ve yakınlarına 100 milyon dolarlık yardım yapılacağını duyurmuştu.

BOEING 737 MAX 8 KRİZİ

Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de, Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa süre sonra denize çakılmıştı. 189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, bu tip uçakların ilk kazası olarak tarihe geçmişti.

Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı da 10 Mart'ta Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.

Etiyopya'daki kazanın ardından Türkiye, Çin, Etiyopya, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülke, "Boeing 737 Max" tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurmuş ve hava sahalarını bu uçuşlara kapatmıştı.

Her iki kazada da 737 Max tipi uçaklarda, hücum açısı sensörleri arasındaki veri uyuşmazlığının "Manevra Karakteristiği Takviye Sistemi" (MCAS) adı verilen kontrol sisteminin otomatik devreye sokmasının etkili olduğu belirtilmişti.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Endonezya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hindistan'da 7 kişi inek kestikleri için gözaltına alındı
Hindistan'da 7 kişi inek kestikleri için gözaltına alındı
Avrupa Komisyonu'ndan Brexit kararı
Avrupa Komisyonu'ndan Brexit kararı
Termal kameraya baktı kanser olduğunu keşfetti
Termal kameraya baktı kanser olduğunu keşfetti

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim