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Endonezya'daki sel ve heyelanda ölü sayısı 68'e çıktı

 Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 68'e yükseldi.

27 Ocak 2019 Pazar 18:43
Endonezya'daki sel ve heyelanda ölü sayısı 68'e çıktı


Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, Güney Sulawesi eyaletinde hafta başından bu yana şiddetli yağışlar nedeniyle 13 bölgede meydana gelen sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 59'dan 68'e çıktığını açıkladı.

Bölgedeki afette 47 kişinin yaralandığını ve şu ana kadar da 7 kişinin kayıp olduğu bilgisini edindiklerini paylaşan Nugroho, 6 bin 757 afetzedenin güvenli bölgeye tahliye edildiğini aktardı. 

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Öte yandan, Endonezya Devlet Başkan Yardımcısı Yusuf Kalla, yaptığı açıklamada, hükümetin, bölgedeki afette yaşamını yitiren kurbanların ailelerine kişi başı 15 milyon rupiah (yaklaşık bin 65 dolar) tazminat ödeyeceğini belirtti.

Eyalet genelinde şiddetli yağışların Jeneponto, Maros, Gowa, Makassar, Soppeng, Wajo, Barru, Pangkep, Sidrap, Bantaeng, Takalar, Selayar ve Sinjai bölgelerini olumsuz etkilediği açıklanmıştı.

Tropikal iklimin yaşandığı Endonezya'da, aşırı yağışlar nedeniyle sık sık sel ve heyelanlar meydana geliyor.

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Anahtar Kelimeler:
EndonezyaSelHeyelanSulawesi AdasıHaber
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