Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
100220
ALTIN
228.053
DOLAR
5.9835
STERLİN
7.8578
EURO
6.9867
Dünyanın en büyük kuşu üç metrelik "Vorombe titan"
Dünyanın en büyük kuşu
Satürn'ün uydusu Titan'da kum fırtınaları görüntülendi
Titan’daki kum fırtınaları görüntülendi
Gripten korunmanın 10 yolu
Gripten korunmanın 10 yolu
Google'dan şaşırtıcı tanıtım! Google hikayeler geliyor...
Google'dan şaşırtıcı tanıtım!
Shazam tamamen ücretsiz oldu!
Shazam tamamen ücretsiz oldu!

Endonezya polisi greve giden öğretmenlerin yerine derse giriyor

Endonezya’da öğretmenlerin grevde olması nedeniyle derslere polis girmeye başladı.

27 Eylül 2018 Perşembe 15:38
Endonezya polisi greve giden öğretmenlerin yerine derse giriyor

Kompas gazetesinin haberine göre, Doğu Cava bölgesinin Blitar kentinde kadro verilmesini talep eden sözleşmeli öğretmenlerin greve gitmesi üzerine ortaokul ve liselerde öğrencilere emniyet personeli ders veriyor.

Emniyet Şefi Anissullah Ridha, bölgedeki öğretmenlerin grevde olduklarını ve bugün gösteri düzenlediklerini belirterek, bu süreçte öğrencilerin derslerinden geri kalmaması için 150’ye yakın polisin 16 bölgedeki okullarda ders verdiğini ifade etti.

Genel olan derslerde zorluk yaşanmadığını dile getiren Ridha, matematik ve fizik gibi özel bilgi gerektiren dersler için ilgili konuda daha bilgili kişilerin girdiğini söyledi.

Ridha ayrıca her gün sınıfları kontrol edeceklerini ve boş olan sınıflara emniyet personelinin girmeye devam edeceğini açıkladı.  Öğretmenlerin pazartesi başlayan grevinin, cumartesi sona ermesi bekleniyor.

banner22
Anahtar Kelimeler:
EndonezyaPolisGrevöğretmenlerDersHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'de nesli tükenmiş balina türüne ait kemikler bulundu
ABD'de nesli tükenmiş balina türüne ait kemikler bulundu
Arjantin IMF'den 7,1 milyar dolar daha alacak
Arjantin IMF'den 7,1 milyar dolar daha alacak
Kaçırdığı uçağın arkasından koşan yolcu gözaltına alındı
Kaçırdığı uçağın arkasından koşan yolcu gözaltına alındı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim