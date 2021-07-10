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Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem

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Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumundan yapılan açıklamada, yerel saatle 07.43'te deniz yüzeyinin 23 kilometre derinliğinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, eyalete bağlı Malonguane kentinin 112 kilometre güneybatısı olduğu belirtildi.

10 Temmuz 2021 Cumartesi 09:35
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Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem

Sarsıntının Kuzey Sulawesi eyaletine bağlı Talaud bölgesinde hissedildiği bildirildi.

Can kaybının yaşanmadığı depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Son Güncelleme: 10.07.2021 16:10
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