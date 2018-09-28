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Endonezya’da 7,7 büyüklüğünde deprem

28 Eylül 2018 Cuma 16:39
Endonezya’da 7,7 büyüklüğünde deprem

Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından yapılan tsunami uyarısı kaldırıldı.

Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından verilen tsunami uyarısı kaldırıldı.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü Orta Sulawesi eyaletinin Donggala bölgesinin 27 kilometre kuzeydoğusunda yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem için verilen tsunami uyarısını kaldırdı.

Bölgedeki 7,7 büyüklüğündeki depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho ise bölgede bugünkü 6,1 büyüklüğündeki depremde bir kişinin öldüğünü ve 10 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bölgede onlarca evin zarar gördüğünü ifade eden Nugroho, Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı (BASARNAS) ile koordine içinde olduklarını ve daha fazla acil yardım ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini bildirdi.

Nugroho ayrıca muhtemel artçı sarsıntı ya da depremlere karşı halka sakin kalma çağrısı yaptı.

Lombok Adası’nda temmuz sonu ve ağustos ayında 6,3, 6,9 ve 7 büyüklüğünde depremler meydana gelmişti. 450 binden fazla kişiyi etkileyen depremlerde 563 kişi yaşamını yitirmişti. 

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, 26 Aralık 2004'te meydana gelen 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgenin diğer ülkelerini de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Sulawesi AdasıEndonezyaHaberKKTC
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