Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Facebook hikayeleri 'tutmaz' denildi, 500 milyonu devirdi!
Facebook hikayeleri 500 milyonu devirdi!
Kahvaltıyı atlamak kalp hastalığından ölüm riskini artırabilir
Kahvaltıyı atlamak kalp hastalığından ölüm...
Günde 10 bardak şekerli çay, yılda 3 kilo aldırıyor
Çaya şeker atanlar dikkat!
Antibiyotik direnci kanserden fazla ölüme yol açacak!
Antibiyotik direnci kanserden fazla ölüme...
Dünyanın duygu ve deneyim haritası çıkarıldı. KKTC'de ise ...
Dünyanın duygu ve deneyim haritası...

Endonezya’daki sel ve toprak kaymasında ölenlerin sayısı 31’e çıktı

Endonezya, Ulusal Afet Yönetim Ajansından yapılan açıklamada, şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymaları nedeniyle son birkaç günde Bengkulu kentinde 29, başkent Cakarta’da da 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

29 Nisan 2019 Pazartesi 13:05
Endonezya’daki sel ve toprak kaymasında ölenlerin sayısı 31’e çıktı
banner44

Afet nedeniyle 13 kişinin kaybolduğu Bengkulu’da 12 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtilen açıklamada, Cakarta’da ise 2 binden fazla kişinin yerinden olduğu ifade edildi.

Arama kurtarma çalışmalarına binlerce kişinin katıldığı ancak yardım faaliyetlerinin, elektrik kesintisi, kapanan yollar ve afetten etkilenen çeşitli bölgeler arasındaki uzun mesafeler nedeniyle sekteye uğradığı kaydedildi.
Bengkulu’daki ölümlerin çoğuna bir toprak kaymasının neden olduğu bilgisi paylaşıldı.

banner41
Ajanstan dün yapılan açıklamada, bölgedeki sel ve toprak kaymaları nedeniyle 184 evin ve 4 okulun yıkıldığı, çok sayıda yol ve köprünün de zarar gördüğü kaydedilmişti.

Papua eyaletinde martta meydana gelen selde 100’den fazla kişi yaşamını yitirmişti.

(BRT/AA)

banner22
Anahtar Kelimeler:
Endonezya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere'de tecavüz kurbanlarından cep telefonlarını polise teslim etmesi istenecek
İngiltere'de tecavüz kurbanlarından cep telefonlarını polise teslim etmesi istenecek
Norveçli uzmanlar: Rus donanması casus balina kullanıyor olabilir
Norveçli uzmanlar: Rus donanması casus balina kullanıyor olabilir
Kuzey Irak’a hava operasyonu: 14 terörist öldürüldü
Kuzey Irak’a hava operasyonu: 14 terörist öldürüldü

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim