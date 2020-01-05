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Endonezya’daki selde ölü sayısı 60’a yükseldi

05 Ocak 2020 Pazar 10:04
Endonezya’daki selde ölü sayısı 60’a yükseldi

Endonezya’da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında yaşamını yitirenlerin sayısı 60’a çıktı.

Ulusal Afet Ajansı Yönetimi (BNPB) Sözcüsü Agus Wibowo, yaptığı açıklamada, başkent Cakarta, Depok, Bekasi ve Tangerang kentlerinin yanı sıra Bogor ve Lebak bölgesinde yılbaşı gecesinden bu yana etkili olan yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 60’a ulaştığını bildirdi.

Lebak bölgesindeki sel nedeniyle 2 kişinin kayıp olduğunu belirten Wibowo, afet sonrası iyileştirme çalışmaları ile geçici barınaklarda bulunan selzedelerin sayısının da 173 binden 92 bine düştüğü bilgisini paylaştı.

Bu arada sel ve heyelanların etkili olduğu geniş çaplı alanda temizlik, bakım ve onarım çalışmaları halen devam ediyor.

Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG) da dünkü açıklamasında, 10 Ocak’a kadar sürmesi beklenen şiddetli yağışlara karşı uyarıda bulunmuştu. 

Ekvator kuşağındaki Endonezya’da, özellikle ekim ile nisan ayı arasında görülen şiddetli yağışlar nedeniyle sıklıkla su baskınları ve heyelanlar yaşanıyor.

(BRT/AA)

Anahtar Kelimeler:
Endonezya
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