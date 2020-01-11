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Energean şirketinin temasları ve AKEL’in açıklaması

 Energean şirketinin, İsrail’in “Kuzey Karis” parselinden boru hattıyla Kıbrıs’ın güneyine doğal gaz taşıma konusundaki önerisini Rum siyasi partilerine tanıttığı haber verildi.

11 Ocak 2020 Cumartesi 12:56
Energean şirketinin temasları ve AKEL’in açıklaması

Energean şirketi ile VTT Vasiliko Ltd. temsilcilerinin, öneriyi tanıtmak amacıyla Rum siyasi partilerinden heyetlerle ayrı ayrı görüşmeler yaptığını yazan Haravgi gazetesi, görüşmeler sırasında Energean şirketi teknik danışmanı Konstantinos Nikolau ile VTT Vasiliko Ltd. Müdürü Yorgos Papanastasiyu’nun, bahse konu önerinin, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kamu yararına hizmet ettiği aynı zamanda Kıbrıs Cumhuriyeti ekonomisi ve tüketiciler açısından avantajlı olduğu izahında bulunduklarını belirtti.

Gazete, bahse konu yetkililerin, Energean şirketinin önerisinin hükümetin tercihiyle çelişkili olmadığına netlik kazandırmalarının ardından, bunun Avrupa Birliğinin (AB) de istediği ve empoze ettiği gibi, serbest rekabet ilkelerine uyumlu olduğunu belirttiklerini ekledi.

AKEL’DEN AÇIKLAMA

Gazete başka bir haberinde ise, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu başkanlığındaki parti heyetinin dün Rum Devlet Doğal Gaz Şirketi (DEFA) Başkanı Simeon Kassianidis başkanlığındaki DEFA heyetiyle görüşmesinin ardından yaptığı açıklamalara yer verdi.

Açıklamasında, enerji konularında bütünlüklü bir stratejik planlama eksikliği olduğu eleştirisinde bulunan Kiprianu, görüşmede, doğal gaz tedariki konusunda, halk için en faydalı seçeneğin bulunması gerektiğine işaret etti.

DEFA’nın “Kıbrıs” halkı için çok büyük öneme sahip olan bir konuyu ele aldığını ve hedefin ise ortak olduğunu dile getiren Kiprianu, “Kıbrıs” halkı açısından kazançların en üst düzeye çıkacağı çözümler bulunması ve bunun da herkesin hedefi olması gerektiğine işaret etti.

Planlandığı üzere stratejik altyapıların yapılması gerektiğini, çünkü bunun çok önemli olduğunu savunan Kiprianu, bunun da ötesinde doğal gaz tedariki konusunda, en nihayetinde “Kıbrıs” halkı için en faydalı olan şeyin tercih edilmesi için, alternatif seçenekler aranması amacıyla açık bir yaklaşım olması gerektiğini ifade etti.

DEFA Başkanı Kassianidis ise açıklamasında, ziyaretinden ötürü AKEL heyetine teşekkür ederek, AKEL’in iki yıldır ülkeye doğal gaz gelmesi ve Kıbrıs Cumhuriyeti açısından stratejik altyapılar inşa edilmesi sürecinin destekçisi olduğunu söyledi.

(TAK)

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Energean
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