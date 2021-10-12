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Engelli karısını, uyurken yatağına kobra bırakarak öldürdü

Hindistan’da, uyurken yatağına kobra bırakarak karısını öldüren adam cinayetten suçlu bulundu.

12 Ekim 2021 Salı 11:41
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Engelli karısını, uyurken yatağına kobra bırakarak öldürdü
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Adı P Sooraj olarak açıklanan 27 yaşındaki adam engelli karısını öldürmeyi planlarken internetten hangi yılanın zehrinin daha ölümcül olacağına kadar araştırdı. Sonra kobra satın aldı ve Mayıs 2020’de, 25 yaşındaki karısı Uthra’yı öldürdü.

Genç kadının ölümü çiftin yaşadığı Kerala eyaletinde geniş yankı uyandırdı. Ailesi vücudundaki ısırıklardan şüphelenince ve Sooraj’ın Uthra’nın mallarını üzerine geçirmeye çalıştığını fark edince durumu polise bildirdi. Sooraj, eşinin ölümünden birkaç hafta sonra tutuklandı. Kadının ailesi, Sooraj’ın başka bir kadınla evleneceğini iddia etti. 1000 sayfalık iddianame hazırlandı.

İddianamede, Sooraj’ın Mart 2020’de de zehirli bir yılanla karısını öldürmeye teşebbüs ettiği, ancak yılan sokan kadının kurtulduğu birkaç haffta hastanede kaldığı sonra anne-babasının yanına yerleştiği belirtildi. Karısıyla kayınvalide ve kayınpederinin evine giden Sooraj’ın cinayseti mayıs ayında orada öldürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Yılanı satın aldığı kişi, mahkemede, 10 bin rupiye (1194 lira) satıın aldığı kobrayı karısının yanına bıraktıktan sonra sabaha kadar odada beklediği ve sabah işe gittiği belirtilen Sooraj’ın aleyhine şahitlik yaptı.

Kerala eyaletinin Kollam bölgesindeki mahkeme dünkü duruşmada onu cinayetten suçlu buldu. Savcı idam cezası istedi. Hakim Sooraj’ın alacağı cezayı yarın açıklayacak.

2018 yılında evlenen çiftin bir kızı var.

Anahtar Kelimeler:
HindistanKobra
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