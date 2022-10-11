Engelli kızını evde tek başına bırakarak gece kulübündeki partiye gitti!

Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletinde yaşayan Lauren Kay Dean isimli bir anne 7 yaşındaki kızı Jordynn Barrera'yı gece kulübünde dans etmeye gidebilmek için evde tak başına bıraktı. Yatağa bağlı yaşayan ve ancak beslenme tüpüyle yaşamını devam ettirebilen küçük kızı evde bırakan anne komşuların şikayeti üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi. Engelli kızını diğer iki çocuğuyla evde yalnız başına bırakan anne Jordynn Barrera ömür boyu hapse mahkum edildi.

KOMŞULARI ŞİKAYET ETTİ

Komşularının şikayeti üzerine olay yerine gelen polis ekipleri eve 7 yaşındaki engelli kız çocuğuyla birlikte 3 aylık ve 5 yaşında olan iki çocuk daha buldu. Müfettişler, Jordynn'in de beslenme tüpünde olduğunu ve savcılar Dean'in parti yapmak için evinden ayrıldığı sırada engelli kızın öldüğünü iddia ettiğini söyledi.

Kayıtlar, Dean'in tutuklandığını ve Matagorda İlçe Hapishanesi'ne üç ikinci derece ağır suçtan tutulduğunu gösterdi. Mahkeme kayıtlarına göre Lauren Kay Dean, Jordynn Barrera cinayetini kabul etti ve ömür boyu hapse mahkum edildi.