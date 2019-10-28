Erdoğan'dan 'Bağdadi' açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye’nin tarihçesi olduğu gibi teröre karşı olduğunu dile getiriyoruz. Bağdadi'nin öldürülmesiyle terörle mücadeleede dönüm noktası ”dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEAŞ'ın elebaşı'ndaki hesabından DEB'in eline bağdadi'nin ölü ele geçirdiğini gördüler.

Erdoğan, tasarruf kaydetti:

“DEAŞ terör örgütü elebaşının etkisiz hale getirilmesi, teröre karşı müttefiklerimizle ortak yürüttüğümüzümüz oluyorenin önemli bir dönüm noktası oldu. Türkiye, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da terörle mücadeleeye katkı sunmaya devam ediyor. DEAŞ, PKK / YPG ve diğer tüm terör örgütleriyle mücadeleede ülkeyi ödeyen ülke olarak, bu gelişmeyi memnuniyetle karşılıyoruz. Teröre karşı müttefiklik ruhuna uygun, giden bir mücadele verildiği takdirde tüm insanlığın huzura kavuşacağına gönülden inanıyorum. ”