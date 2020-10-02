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Erdoğan'dan Trump'a 'geçmiş olsun' mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan: COVID-19 testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump ile First Lady Melania Trump'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, karantina sürecini sıkıntısız şekilde atlatıp bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum.

02 Ekim 2020 Cuma 13:01
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Erdoğan'dan Trump'a 'geçmiş olsun' mesajı

 Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan: COVID-19 testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump ile First Lady Melania Trump'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, karantina sürecini sıkıntısız şekilde atlatıp bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum.

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