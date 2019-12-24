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Erdoğan ile Johnson, Libya ve Suriye konusunu görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü

24 Aralık 2019 Salı 16:59
Erdoğan ile Johnson, Libya ve Suriye konusunu görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü. Görüşmede, Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alındı.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü.
Görüşmede Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alındı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Libya krizi konusunda Türkiye ile temasların devam ettirilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazar günü yaptığı konuşmada “Son dönemde meşru Libya yönetimine çok ciddi desteklerimiz oldu. Gerekirse bu desteklerin askeri boyutunu artıracak; karada, denizde ve havada her türlü imkanı değerlendireceğiz.” açıklamasında bulunmuştu.

DB/TRT

Anahtar Kelimeler:
ErdoğanHaberKıbrısLibyaSurYe
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