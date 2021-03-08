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Erdoğan İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ticari ilişkiler, koronavirüs ve Kıbrıs meselesi ele alındı.

08 Mart 2021 Pazartesi 16:43
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Erdoğan İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü.

Türk-İngiliz Tatlıdil Forumu ele alındı

Görüşmede, ticaret, turizm, savunma, tarım, hizmet, yatırım ve koronavirüsle mücadele başta olmak üzere birçok alanda Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın şartlarının da elvermesiyle Türk-İngiliz Tatlıdil Forumu’na bu yılın ikinci yarısında ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını belirterek, nisan ayında turizmin engelsiz ve güvenli biçimde başlayacağına inandığını söyledi.

29 Aralık 2020’de Serbest Ticaret Anlaşması’nın imzalanmasının iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası teşkil etttiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda atılacak adımların 20 milyar dolar olarak belirlenen ikili ticaret hacmi hedefine ulaşmayı kolaylaştıracağını vurguladı.

Erdoğan'dan Kıbrıs meselesindeki çabalara teşekkür

Kıbrıs meselesinde İngiltere'nin son dönemde gösterdiği çabaları memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki devletli çözümle yalnızca adadaki iki taraf için değil, yeni bölgesel iş birliği fırsatları bakımından herkes için kazan-kazan durumu meydana geleceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Kıbrıs’ta olduğu gibi Doğu Akdeniz ve Ege’de de yapıcı tutumuna devam ettiğini vurgulayarak, Yunanistan’ın kışkırtıcı eylem ve söylemlerine rağmen soğukkanlı tavrı ve istişari görüşmelere devam etme kararlılığını koruduklarını belirtti. 

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