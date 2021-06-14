Erdoğan, Johnson görüşmesi başladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un NATO Zirvesi kapsamında NATO Karargahı'ndaki görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.
Erdoğan ve Johnson görüşmesi yaklaşık 25 dakika sürdü.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Zirvesi kapsamında İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un NATO Zirvesi kapsamında NATO Karargahı'ndaki görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.
Erdoğan ve Johnson görüşmesi yaklaşık 25 dakika sürdü.