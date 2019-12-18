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Erkeklerde kadınlara göre daha fazla görülüyor!

Onikiparmak bağırsağı ince bağırsağın ilk ve en kısa kesimidir. Midenin altında yer alan duodenum, 5-10 cm uzunluğunda C şeklinde, içi boş bir tüptür. Mide ülseri gibi onikiparmak bağırsağı ülseri de en sık görülen onikiparmak bağırsağı rahatsızlıklarından bir tanesidir. Peki, oniki parmak bağırsağı (duodenum) ülserine ne iyi gelir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

18 Aralık 2019 Çarşamba 11:34
Erkeklerde kadınlara göre daha fazla görülüyor!

Onikiparmak bağırsağında en sık görülen hastalık türü onikiparmak bağırsağı ülseridir. Erkeklerde kadınlara nazaran 2-3 kat daha fazla görülen onikiparmak bağırsağı ülserine ne iyi gelir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik…

ONİKİPARMAK BAĞIRSAĞI (DUODENUM) HAKKINDA

Küçük boyutuna rağmen, onikiparmak bağırsağı (duodenum) insan sindirim sisteminin çok önemli bir parçasıdır. İnce bağırsağın ilk kısmı olan C-şekilli organ mide ile daha kalın ince bağırsak arasındaki köprü görevi görür ve sindirim sisteminin geri kalan kısmı için sindirilmiş yiyecek hazırlamak üzere safra kesesi, karaciğer ve pankreas ile birlikte çalışır.

ONİKİPARMAK BAĞIRSAĞI ÜLSERİ BELİRTİLERİ

Mide de ve göğüs kafesinde yanma ile kendini gösteren duodenum ülserinin yaygın belirtileri şunlardır:

– Koyu renkli ya da kanlı dışkı
– Kusma
– İştah ya da kilo kaybı
– Mide bulantısı
– Şişkinlik hissi
– Geğirme

ONİKİPARMAK BAĞIRSAĞI ÜLSERİNE NE İYİ GELİR?

Yediğiniz tüm besinlerde ülseri tetikleyenler olabilir. Bu nedenle, yediğiniz her şeye dikkat ederek ülserin yarattığı negatif etkileri minimuma indirebilirsiniz. Vitamin alımınıza dikkat edin ve A / C vitamini içeren meyve yada sebzeleri bol bol tüketmeye özen gösterin.

Probiyotik içeren gıdaları tüketmek ülsere iyi gelecektir. Örneğin; kefir, peynir ve lahana turşusu gibi.

Süt içmek başta ülserin ağrısını dindirir ancak daha sonra asit üretiminin artmasına sebep olacağından daha şiddetli ağrılarla karşılaşabilirsiniz. Bu nedenle, tanısı konmuş ülseriniz var ise belli bir süre süt ve süt ürünlerinden uzak durun.

Mide ve onikiparmak ülserine iyi gelen bazı yiyecekler şunlardır:

– Kızılcık suyu
– Probiyotikler
– Yeşil çay
– Kırmızı şarap
– Matula çayı
– Elma sirkesi
– Manuka balı
– Zeytinyağı
– Çam fıstığı yağı
– Damla sakızı
– Lifli gıdalar

Son Güncelleme: 18.12.2019 11:36
Anahtar Kelimeler:
KKTCHaberOnikiparmak Bağırsağı
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