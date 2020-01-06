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Erkeklere tecavüz eden adamdan kan donduran savunma

İngiltere, Endonezya'dan ülkeye gelen ve son iki buçuk yıl içerisinde 195'den fazla erkeği taciz eden ve bunlardan 48'ine tecavüz eden Reynhard Sinaga'yı konuşuyor... Sessiz ve sakin bir yaşam sergileyerek kendisini gizlemeye çalışan adam hakkında, "İngiltere tarihinin en korkunç tecavüzcüsü" yorumu yapıldı.

06 Ocak 2020 Pazartesi 17:06
Erkeklere tecavüz eden adamdan kan donduran savunma

İngiltere’de 2.5 yıl içinde yüzlerce erkeği taciz eden ve bunlardan 48’ine tecavüz ettikten sonra yakalanan Reynhard Sinaga, hakim karşısına çıktı. Endonezya’dan İngiltere’ye 2007 yılında taşınan ve eğitimine devam eden Sinaga’nın Manchester’da cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıktı.
Çevresi tarafından sessiz ve sakin bir birey olarak tanımlanan Sinaga’yı yakalayan polis şefi Ian Rushton, “İngiltere tarihinin gördüğü en korkunç tecavüzcü” yorumunu yaptı. Hakim karşısına çıkan Sinaga’nın tanıştığı insanları evine davet ettiği daha sonra içeceklerine uyku ilacı kattıktan sonra tecavüz ettiği belirlenirken, sapık adamın tecavüzleri iki farklı cep telefonuyla videoya çektiği açıklandı.

SAVUNMASI TEK KELİMEYLE “GÜLÜNÇ”

Son 2.5 yıl içerisinde çok sayıda cinsel saldırıda bulunan Sinaga’nın kurbanlarından sadece 70’inin kimliğinin tespit edildiği belirtildi. Bugün hakim karşısına çıkan Sinaga’ya müebbet hapis cezası verildi. Minimum 30 yıl hapis yatması beklenen Sinaga, kurbanlarının da zevk aldığını öne sürerken, “Ölü taklidi yaparak cinsel ilişkiye girmek istiyorlardı” yorumunu yaptı. Hakim tecavüzcünün açıklamalarını gülünç bulduğunu söyledi.

Hakime sunulan delillerde videoya çekilen erkeklerin horladığı duyulurken İngiliz basınında yer alan haberlerde Sinaga’nın genellikle genç erkekleri kurban olarak seçtiği belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
TecavüzHaber
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