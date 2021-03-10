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Ermeni ordusu, Paşinyan'a istifa çağrısını yineledi

Ermenistan ordusu, görevden alınan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan’ın Başbakan Nikol Paşinyan’a yaptığı istifa çağrısının desteklendiğini duyurdu.

10 Mart 2021 Çarşamba 14:30
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Ermeni ordusu, Paşinyan'a istifa çağrısını yineledi

Söz konusu çağrı, Paşinyan'ın Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden aldığını duyurmasından saatler sonra geldi.

Ermenistan Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Samvel Asatryan, konuya ilişkin, "Ermenistan Silahlı Kuvvetleri yönetimi, Gasparyan’ın açıklamasına katılıyor." ifadesini kullandı.

Gasparyan, "Benim Genelkurmay Başkanlığından alınmamla ilgili bütün süreç ve Paşinyan’ın açıklamaları, anayasaya aykırıdır. Bu tekrar şunu gösteriyor; krizden çıkmanın yolu Başbakan’ın görevinden istifa etmesi ve erken parlamento seçimleri yapılmasıdır." açıklamasını yapmıştı.

"Vatanıma hizmet etmeye başka statüde devam edeceğim"

Onik Gasparyan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Başbakan Paşinyan’ın kendisini görevden alma sürecinin anayasaya aykırı olduğunu savundu.

Anayasa üstünlüğünü sağlamak için yargı sürecini başlattığını aktaran Gasparyan, "Ermeni halkına ve vatanıma hizmet etmeye başka statüde devam edeceğim." dedi.

Paşinyan'ın önerdiği yeni isim: Artak Davtyan

Paşinyan’ın Basın Sözcüsü Mane Gevorkyan, Başbakanın Korgeneral Davtyan’ın genelkurmay başkanlığına atanması önerisini, Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan’a gönderdiğini bildirdi.

Davtyan, 2018-2020’de Ermenistan Genelkurmay Başkanlığı görevini yürütmüştü.

Gösteriler sürüyor

Öte yandan, Paşinyan'ın istifasını isteyen muhalefetin protestolar için adresi başkent Erivan oldu.

Göstericiler, parlamento binasına girişleri engellemeye çalıştı. Polis ve eylemciler yine karşı karşıya geldi. 

Sarkisyan da eleştiriliyor

Erivan'da eleştiri okları, Paşinyan'ın ardından Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'a da yöneldi.

Muhalefetin Paşinyan yerine başbakan olmasını önerdiği Vazgen Manukyan, Sarkisyan'ı siyasi krizi çözememekle suçladı.

Ülkedeki darbe girişimi

Genelkurmay Başkanı Gasparyan ve üst düzey komutanlar, 25 Şubat'ta Başbakan Paşinyan'ı istifaya çağıran bir bildiriye imza atarak, Paşinyan'a muhtıra vermişti.

Paşinyan, hemen Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ı görevden aldığını duyurmuştu.

Muhalefet yanlısı tutum sergileyen Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Gasparyan'ın görevden alınmasına ilişkin kararnameyi imzalamamıştı.

Paşinyan, ordu komutanlarının kendisine yönelik istifa çağrılarını "darbe girişimi" olarak nitelemişti.

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