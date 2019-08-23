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Esad’dan bu kez 8 numaraya taciz atışı

23 Ağustos 2019 Cuma 10:49
Esad’dan bu kez 8 numaraya taciz atışı

Esad rejimi, İdlib’deki 9 numaralı gözlem kulesine yardım götüren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) konvoyuna saldırısının ardından dün de TSK’ya ait 8 numaralı gözlem kulesine ağır makineli silahlarla taciz ateşi açtı. Han Şeyhun’un kuzeyine denk gelen Sırman’daki gözlem kulesinde herhangi bir zayiatın meydana gelmediği bildirildi. Kule geçen yıl 15 Şubat’ta faaliyete geçmişti.

SURİYE’de kritik öneme sahip Han Şeyhun ilçesinin tamamını ve ilçenin kuzeydoğu bölgesini de alarak Morik’teki Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) 9 numaralı gözlem kulesinin yanı sıra Kefer Zita ilçesini de çevreleyen Esad güçleri dün de Maarat el Numan ilçesine bağlı Sırman köyünde bulunan 8 numaralı gözlem kulesine taciz atışı yaptı.

Rejime ait savaş uçakları dün öğleden önce Sırman’daki TSK gözlem kulesinin 7.5 kilometre güneybatısındaki bölgeyi ağır makineli silahlarla taradı. Esad’ın kuşattığı Han Şeyhun’un kuzeyine denk gelen Sırman’daki gözlem kulesinde herhangi bir zayiatın meydana gelmediği bildirildi. TSK’nın, İdlib’in kuzeyindeki gözlem kulelerine takviye gönderdiği bildirildi. Kule geçen yıl 15 Şubat’ta faaliyete geçmişti. Haziranda Morik (9 numara) ve Zaviye’deki (10 numara) gözlem noktaları birçok kez rejim güçlerinin hedefi olmuş, Zaviye’de 1 asker şehit düşmüş, 3 asker de yaralanmıştı. Son olarak 19 Ağustos’ta Morik’teki gözlem kulesine takviyeye giden TSK konvoyunun bulunduğu güzergâh havadan vurulmuş, 3 sivil ölmüş, 12 sivil de yaralanmıştı.

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