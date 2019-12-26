Eşinden öyle bir intikam aldı ki… Görür görmez isyan etti!

İngiltere’nin Portsmouth şehrinde yaşayan James ve Kelly McGraw, birbirlerine yaptıkları ‘şakalarla’ ilişkilerini canlı tutuyor. 40 yaşındaki James ile 37 yaşındaki Kelly, çocukluk aşkı olarak başlayan ilişkilerinde 24. yılı geride bıraktı.

5 çocuk sahibi olan çift, James’in yaptığı sınırları zorlayan şakayla sosyal medyanın gündemine oturdu. Beraber oldukları bir uçak yolculuğunda Kelly’nin uyuyakalmasını fırsat bilen James, o anların fotoğrafını çekti.

Kelly’nin uçakta uyuduğu fotoğraf.

Kelly’den saçını uyurken kesmesinin intikamını almak isteyen James, çektiği fotoğraflarla bir dövmecinin yolunu tuttu.

Kelly’nin yüzünü bacağına dövme olarak yaptıran James sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Birbirimize yıllardır şakalar yapıyoruz. Bu hareketle öne geçtim. Biraz da korkuyorum çünkü buna karşılık ne planlıyor bilmiyorum” dedi.

James’in yaptırdığı dövme.

Dövmeyi gördüğünde gözlerine inanamayan Kelly ise, The Sun’a yaptığı açıklamada, “Yaptığımız şakaların bir sınırı vardı ve James onu oldukça aştı. Dövmeyi gördüğümde dehşete düştüm, inanamadım. O fotoğraftan nefret etmiştim. Bundan sonra arkasını kollaması gerekecek” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda ise birçok kişi, James’in yaptığı hareketin eşini küçük düşürdüğünü öne sürdü.