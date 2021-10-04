Künye
Kıbrıs 25
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Girne'de davetli olmadığı düğünde takıları çaldı
Davetli olmadığı düğünde takıları çaldı
İnsan Kaçakçılığı! Mültecileri Güney Kıbrıs'a Geçirmeye Çalıştı
Mültecileri Güney Kıbrıs'a Geçirmeye Çalıştı
AdaPass skandalında bir tutuklu daha!
AdaPass skandalında bir tutuklu daha!
Sekreter kadın paraları hesabına yatırdı
Sekreter kadın paraları hesabına yatırdı
Arabanın camını kırıp hırsızlık yaptı
Arabanın camını kırıp hırsızlı yaptı
banner107

Eski çalışanın ifşaları ve erişim sorunu yüzde 5'in üzerinde değer kaybettirdi

Facebook için bugün tam anlamıyla "kara bir gün" olarak tarihe geçti.

04 Ekim 2021 Pazartesi 23:19
39 Okunma
Eski çalışanın ifşaları ve erişim sorunu yüzde 5'in üzerinde değer kaybettirdi
banner108

Dünyanın en önemli sosyal ağları arasında yer alan Facebook, zor zamanlar geçiriyor. Şirketin yanlış bilgiler biriminin eski çalışanlarından 37 yaşındaki Frances Haugen, şirket hakkında sansasyonel bilgileri basına sızdırdı. Haugen'in sızdırdığı belgelerde Facebook'un yalan ve nefretle mücadele etmek yerine büyümeyi seçtiği şeklinde bilgiler yer aldı.

"BÜYÜMEYİ GÜVENLİĞE TERCİH ETTİLER"

Konuyla ilgili bir de açıklama yapan Frances Haugen, Facebook'un önceliğinin, "nefret söylemiyle ve yalan haberle" mücadele değil, kâr etmek olduğunu söyledi. Haugen, Amerikan Wall Street Journal gazetesine sızdırdığı belgelerin, Facebook'un "büyümeyi güvenliğe tercih ettiğini" kanıtladığını belirtti.

ERİŞİM SORUNUYLA BİRLİKTE KAYIP YÜZDE 5'İN ÜZERİNDE

Frances Haugen'ın şirket hakkındaki ağır ithamlarının yanı sıra bugün dünya genelinde yaşanan erişim sıkıntısı da Facebook'u ciddi oranda etkiledi. Şirket, iki olayın birleşmesi sonucu borsada yüzde 5'in üzerinde değer kaybetti. Ayrıca değer kaybının devam ettiği belirtiliyor.

EKONOMİYE MALİYETİ 160 MİLYON DOLAR

Nasdaq'da işlem gören hisse senedi, yüzde 5,75'lik değer kaybıyla 323,28 dolardan işlem görüyor. İnternet kesintilerini ve kesintilerin etkilerini izleyen NetBlocks, WhatsApp, Instagram ve Facebook kesintisinin küresel ekonomiye maliyetinin 160 milyon dolar olduğu tahmininde bulundu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uzaydaki ilk film için seyahat başlıyor
Uzaydaki ilk film için seyahat başlıyor
Facebook muhbiri: Şirket kar etmeyi toplumun menfaatinin önüne koydu
Facebook muhbiri: Şirket kar etmeyi toplumun menfaatinin önüne koydu
Kaliforniya'da sahiller giriş-çıkışa kapatıldı
Kaliforniya'da sahiller giriş-çıkışa kapatıldı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim