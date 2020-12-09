Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Hintkeneviri ithal ve tasarrufu suçundan tutuklandılar
Hintkeneviri ithal ve tasarrufu suçundan...
Gizli ittifakta 2 gün daha tutukluluk
Gizli ittifakta 2 gün daha...
Mahkemeye duruşma için gelen tutuklulara uyuşturucu vermek isterken yakalandılar
Mahkemeye duruşma için gelen tutuklulara...
Eski kız arkadaşını tehdit etti
Eski kız arkadaşını tehdit etti
Hırsızlara 8 gün ek tutukluluk
Hırsızlara 8 gün ek tutukluluk

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin 4 yıl hapsi istendi

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin yolsuzlukla yargılandığı "telekulak" davasında 4 yıl hapsi istendi.

09 Aralık 2020 Çarşamba 10:24
514 Okunma
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin 4 yıl hapsi istendi

Savcılık, dünkü ifadesinde kendisine karşı açılan soruşturmalar hakkında bilgi edinmek için eski yargıç Gilbert Azibert'e rüşvet vermek dahil tüm suçlamaları reddeden Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy için 2 yılı tecil edilmiş 4 yıl hapis istedi.

Aynı davada yargılanan Sarkozy'nin avukatı Thierry Herzog ve yargıç Azibert için de benzer cezalar talep edildi.

Avukat Herzog'nin ayrıca 5 yıl süreyle meslekten men edilmesi istendi.

Sarkozy, kendisine karşı açılan davalarla ilgili gizli bilgilere ulaşmak için avukatı aracılığıyla, yargıç Azibert ile yolsuzluk paktına girmekle suçlanıyor.

Ayrıca ileri yaşı dolayısıyla duruşmalara gelemeyen Azibert'in de makam karşılığında Sarkozy'ye karşı kanuni kovuşturmaları etkilemeye çalıştığı belirtiliyor.

"2007'de cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını yürütmek için o zamanki Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı maddi destek aldığı ve kampanyayı bu destekle yürüttüğü"ne dair suçlamalar nedeniyle açılan soruşturmalarda, Herzog'un Sarkozy ile iletişim için özel bir hat açtığı keşfedilmişti.

Telekulak davası suçlamaları, "Paul Bismuth" denilen hatta kaydedilen konuşmalara dayanıyor.

Konuşmalarda, Sarkozy, Temyiz Mahkemesinin 2007'deki seçim kampanyasında Fransa'nın en zengin kadını, L'Oreal'in varisi Liliane Bettencourt'tan 150 bin avro bağış kabul ettiğine yönelik iddiaları dikkate almamasını istiyor.

Sarkozy hakkındaki iddialar

Sarkozy'nin "2007'de cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını yürütmek için o zamanki Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı maddi destek aldığı ve kampanyayı bu destekle yürüttüğü" iddia ediliyor.

Devrik Libya lideri Kaddafi, 2011'de öldürülmeden kısa süre önce verdiği bir röportajda, "Sarkozy İçişleri Bakanı iken (2007) bana geldi ve para istedi. Ben de verdim. Sayemde seçimi kazandı." ifadelerini kullanmıştı.

2019'da iş insanı Ziad Takieddine de 2006 sonlarında Libya'dan Sarkozy'ye 5 milyon euro getirdiğini öne sürmüştü.

İddialar üzerine 2013'te ön soruşturma açılmıştı.

5 yıl süren ön soruşturma sonrası Sarkozy, 21 Mart 2018'de Paris'te gözaltına alınmış, yaklaşık 30 saat süren gözaltı sürecinin ardından hakkında "cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasına yasa dışı finansman sağladığı, yolsuzluk yaptığı ve Libya kamu fonlarını gizlediği" iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Sarkozy, geçen ay yolsuzlukla mücadele yargıçlarına ifade vermişti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PSG-Başakşehir maçındaki ırkçı söylem dünya basınında
PSG-Başakşehir maçındaki ırkçı söylem dünya basınında
Pfizer - Biontech Covid-19 aşısının üretildiği kasabanın belediye başkanı: “Dünyayı kurtarmaktan dolayı gurur duyuyoruz”
Pfizer - Biontech Covid-19 aşısının üretildiği kasabanın belediye başkanı: “Dünyayı kurtarmaktan dolayı gurur duyuyoruz”
İngiltere'den çarpıcı araştırma
İngiltere'den çarpıcı araştırma
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim