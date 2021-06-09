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Eski Pentagon yetkilisi: UFO'lar ABD nükleer tesislerine defalarca saldırdı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Gelişmiş Havacılık Tehditlerini Tanımlama Programı eski başkanı Luis Elizondo, UFO'ların defalarca ABD nükleer teknolojisine müdahale ederek bazı tesisleri çevrimdışı olmaya zorladığını söyledi.

09 Haziran 2021 Çarşamba 15:52
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Eski Pentagon yetkilisi: UFO'lar ABD nükleer tesislerine defalarca saldırdı

Pentagon'da uzun yıllar görev yapan Luis Elizondo, Washington Post'a UAP'ler (Tanımlanamayan Hava Fenomenleri) hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Elizondo, "Bu ülkede (ABD) UFO'ların müdahale ettiği ve aslında nükleer tesislerimizi devre dışı bıraktığı olaylar oldu" dedi.

Eski Pentagon yetkilisi, bazıları olayları 'barışçıl bir şey' olarak görse de, UFO'ların diğer ülkelerin nükleer teknolojisine müdahale ettiğini, onları çalıştırdığını ve bazı durumlarda aktif hale getirdiğini' gösteren veriler olduğundan bahsetti.

Elizondo, "Bu noktada, nükleer teknolojimize bir ilgi olduğunu, hatta bu nükleer teknolojiye müdahale etme potansiyeli olduğunu göstermek için kesinlikle yeterli veri olduğunu düşünüyorum" diye ekledi.

Öte yandan, Pentagon'un yakın zamanda Kongre'ye UAP'ler hakkında bir rapor sunması bekleniyor. 

Son Güncelleme: 09.06.2021 16:53
Anahtar Kelimeler:
PentagonUFOABD
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