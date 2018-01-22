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Etiyopya'daki bayram kutlamalarında çatışma: 5 ölü

Etiyopya'nın Amhara eyaletindeki Timkat Bayramı kutlamaları sırasında en az 5 kişi, güvenlik güçleri tarafından öldürüldü.

22 Ocak 2018 Pazartesi 14:31
Etiyopya'daki bayram kutlamalarında çatışma: 5 ölü
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Ulusal basında dün yer alan haberlere göre, dün eyaletin Woldia kasabasında gerçekleştirilen kutlamalar sırasında hükümeti protesto eden gençlerle polis arasında çatışma çıktı.

Çatışmalarda en az 5 gencin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin ise yaralanarak, hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Eyalet Sözcüsü Nigussu Tilahun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çok sayıda kişinin öldüğünü doğrularken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisini paylaştı.

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