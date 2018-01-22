Etiyopya'daki bayram kutlamalarında çatışma: 5 ölü!

Ulusal basında dün yer alan haberlere göre, dün eyaletin Woldia kasabasında gerçekleştirilen kutlamalar sırasında hükümeti protesto eden gençlerle polis arasında çatışma çıktı.



Çatışmalarda en az 5 gencin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin ise yaralanarak, hastaneye kaldırıldığı belirtildi.



Eyalet Sözcüsü Nigussu Tilahun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çok sayıda kişinin öldüğünü doğrularken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisini paylaştı.