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Eurovision 2020'ye iptal kararı

Eurovision 2020 şarkı yarışması da corona virüs nedeniyle iptal edildi.

18 Mart 2020 Çarşamba 16:24
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Eurovision 2020'ye iptal kararı

Corona virüs sebebiyle dünya üzerindeki çok sayıda spor, kültür organizasyonları iptallerine bir yenisi daha eklendi.

Bu kapsamda bir iptal kararı de Eurovision 2020 şarkı yarışması için alındı.

Eurovision'un resmi sayfasından yapılan açıklamada, 12-16 Mayıs tarihlerinde Hollanda'nın Rotterdam kentinde yapılması planlanan yarışmanın Kovid-19 sebebiyle 2020 yılında yapılmayacağı duyuruldu.

Açıklamada, Eurovision'un 2021'de kaldığı yerden devam etmesinin planlandığı da bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
EurovisionCorona VirüsEurovision 2020
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