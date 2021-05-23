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Eurovision 2021 Şarkı Yarışması'nda uyuşturucu krizi

23 Mayıs 2021 Pazar 18:16
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Eurovision 2021 Şarkı Yarışması'nda uyuşturucu krizi

Eurovision 2021 Şarkı Yarışmasında, 524 puanla birinci seçilen Rock grubu Maneskin'in baş solistinin kutlamalar sırasında uyuşturucu kullandığı iddia edildi. Grubun baş solisti iddiaları yalanlarken, yarışma jürisi soruşturma başlatılabileceğini söyledi. Maneskin'in solistinin gönüllü olarak uyuşturucu testine gireceği öğrenildi.

Hollanda'da, 65'incisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'ndan "Zitti E Buoni" adlı şarkısıyla İtalya'yı temsil eden Maneskin rock grubu birinci geldi.

26 ülkenin katıldığı yarışmada, 524 puanla birinci seçilen Rock grubu Maneskin'in baş solistinin canlı yayınlanan kutlamalar sırasında içki şişelerinin arkasına eğilerek bir şeyler kokladığı anlar yarışmanın gündemine oturdu.

SORUŞTURMA BAŞLATILACAK

Hollanda basını, yarışmayı kazanan grubun baş solistinin uyuşturucu madde kullandığını iddia etti. Grubun baş solisti iddiaları yalanladı. Eurovision 2021 Şarkı Yarışması jürisi ise, olası iddiaların araştırılması için gerekli soruşturmanın hafta içi başlatılabileceğini belirtti.

İtalyan solistin, iddialar üzerine gönüllü olarak uyuşturucu testine gireceği öğrenildi. 

Avrupa Yayın Birliği, şarkıcının, ülkesine döndükten sonra test yaptıracağını açıkladı.

YARIŞMAYA 3 BİN 500 KİŞİ KATILDI

Yarışmaya seyirci olarak, 24 saat içinde alınmış negatif test sertifikası olan 3 bin 500 seyirci katıldı. Yarışmada Fransa'nın temsilcisi Barbara Pravi'nin seslendirdiği "Voila" adlı şarkı 499 puanla ikinci oldu. İsviçre’yi temsil eden Gjon's Tears'in "Tout l'Univers" adlı şarkıyla 432 puan alarak yarışmayı üçüncü tamamladı.

İşte Eurovision'da birinci seçilen İtalyan grubun final performansından yansıyanlar...

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