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Ev satışına eski kocasını da dahil etti!

43 yaşındaki Crystal Ball, yedi yıllık kocası 54 yaşındaki Richard Chaillou'dan boşandı. Ancak ikili oğulları ve birlikte işlettikleri işyerleri söz konusu olduğunda iyi anlaştıklarını itiraf etti. Eski eşler Amerika’da bulunan üç mülklerinden birini satmaya karar verdi. Ancak Ball’in evin satışı için verdiği ilan herkesi şaşırttı.

29 Nisan 2022 Cuma 16:17
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Ev satışına eski kocasını da dahil etti!

Florida’da yaşayan Crystal Ball, 7 yıllık eşi Richard Chaillou ile yollarını ayırmaya karar verdi. İki çocuk annesi olan kadın eski eşiyle iyi anlaştıklarını ve hala iş anlamında ortak olduklarını belirtti. 43 yaşındaki kadın evlerinin satışına eski eşini de dahil ettiklerini gösteren bir ilan paylaştı.

İnternet üzerinden verdikleri ilanda Ball, “Eğer onu da alırsanız fiyatı düşürüyoruz. Alıcının Richard'ı alması şart değil, ancak mülkün fiyatından biraz para kesmek istiyorlarsa seçenek onlar için var. Richard sizin için çok güzel yemek ve temizlik yapabilir” notunu ekledi.

“İLANIMIZI SİTELER KALDIRIYOR”

Eski eşini de içeren bir ev ilanı paylaşan Ball yaptıklarının topluluk kurallarına aykırı olduğunu dile getiren sitelerin ilanlarını kaldırdığını söyleyerek, “Yaptığımızın kurallara aykırı olduğunu iddia ediyorlar ve evi web sitelerinden kaldırmaya devam ediyorlar. Fotoğrafları çekmek çok komikti. Umarım biri komik tarafı görür ve er ya da geç hem evi hem de Richard'ı elimden alır” dedi.

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