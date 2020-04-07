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Evde karantinaya girmek istedi, eşi eve almadı

Ukrayna’nın batısındaki Ternopol şehrinde, Polonya’ya çalışmaya giden ve zorunlu karantina dönemini evinde geçirmek isteyen kişiyi, karısı eve almadı.

07 Nisan 2020 Salı 11:39
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Evde karantinaya girmek istedi, eşi eve almadı

Ukrayna Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Polonya’dan önceki gün Ukrayna’ya giren bir kişi, yurtdışından giriş yapanlara koronavirüs (COVID-19) nedeniyle uygulanan 14 günlük zorunlu karantinayı evinde geçirmek istedi.

Ancak, evine giden kişiyi, eşi içeri almadı. Geceyi sokakta geçiren vatandaş, ertesi sabah emniyet yetkililerine olayı anlattı.

Bunun üzerine emniyet yetkilileri, bu kişiyi karantinaya tabi olan fakat barınacak yeri olmayanların kaldığı bir sağlık merkezine gönderdi.

Ukrayna'da son durum

Ukrayna’da bu sabah itibarıyla tespit edilen koronavirüslü vaka sayısı, bin 319’a yükseldi.

İlk vakanın görüldüğü Mart başından bu yana, resmi rakamlara göre 38 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin iyileştiği, aktif vaka sayısının ise  bin 253 olduğu bildiriliyor.

Anahtar Kelimeler:
UkraynaTernopolPolonya
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