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Evden çıkmayın sosyal mesafeyi koruyun

İngiltere’de Acil Durumlar Bilimsel Danışma Kurulu (SAGE) en az bir yıl süreyle insanlar arasındaki sosyal mesafenin korunması gerektiğini açıkladı.

20 Mart 2020 Cuma 17:43
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Evden çıkmayın sosyal mesafeyi koruyun

İngiltere’de Acil Durumlar Bilimsel Danışma Kurulu (SAGE) en az bir yıl süreyle insanlar arasındaki sosyal mesafenin korunması gerektiğini açıkladı.
İngiliz Hükümeti’ne danışmanlık yapan SAGE, coronavirüsün yayılmasını engellemek için insanların kalabalık olarak buluşmamasını ve iki insan arasındaki mesafenin korunmasını istedi.
SAGE, evden çıkmamanın özellikle de en hassas ve en riskli kesim olan 70 yaş üzeri kesim için çok önemli olduğuna da vurgu yaptı.
Zorunlu durumlarda iki insan arasında en az bir metre mesafe olması öneriliyor.
Bu arada İngiltere’de son üç yıl içerisinde emekli olan doctor ve sağlık görevlisi 65 bin kişinin ödenekli olarak göreve çağrıldığı da kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
İngiltereKoronavirüsCoronavirüs
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