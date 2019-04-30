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Everest'te son 15 günde 3 ton çöp toplandı

Nepal'de, Everest Dağı'nda 14 Nisan'dan bu yana 3 ton çöp toplandı.

30 Nisan 2019 Salı 12:08
Everest'te son 15 günde 3 ton çöp toplandı
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"Himalayan Times"ın haberine göre, Turizm Genel Müdürü Dandu Raj Ghimire, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Nepal hükümeti tarafından "Sagarmatha Temizlik Kampanyası"nın başlatıldığı 14 Nisan'dan bu yana Everest'te 3 ton katı atık toplandığını bildirdi.

Nepal ordusuna ait helikopterlerle toplanan çöplerin 2 tonunun, imha edilmek üzere Okhaldhunga bölgesine, 1 tonunun ise başkent Katmandu'ya taşındığını belirten Ghimire, ekiplerin temizlik kampanyası için Everest Ana Kampı'na ulaştığını ve kendilerine yiyecek, su, barınak gibi tüm gerekli şeylerin tedarik edildiğini ifade etti.

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Diğer yandan Ghimire, ekiplerin, Ana Kamp'ta yürütülen temizlik sırasında, dağda hayatını kaybeden 4 kişinin cesedinin yerini tespit ettiğini dile getirdi. 

Turizm dairesi, kampanya için 23 milyon Nepal Rupisi harcanmasını öngörüyor.

Dünyanın zirvesi Everest Dağı, Nepal ile Çin sınırı arasında yer alıyor.

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