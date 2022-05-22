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Evinin önünde vuruldu

Suriye'de Devrim Muhafızları Ordusu bünyesinde görev yapan İranlı albay Seyyad Hodayi, Tahran'da evinin yakınlarında suikasta uğradı. Albay Hodayi, başına isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti.

22 Mayıs 2022 Pazar 19:43
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Evinin önünde vuruldu

İran'ın başkenti Tahran'da Devrim Muhafızları Ordusu mensubu bir albayın suikast sonucu öldürüldüğü bildirildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamaya göre Albay Seyyad Hodayi, Tahran'daki Mücahidin-i İslam Caddesi'nde evinin yakınlarında silahlı saldırıya uğradı.

BAŞINDAN VURULDU

İranlı albayın, aracına motosikletli iki saldırganın açtığı ateş sonucu başına isabet eden kurşunlarla hayatını kaybettiği aktarıldı.

Olay yerinden kaçan saldırganlar için yakalama çalışmaları başlatıldı.

SURİYE'DE GÖREV YAPIYORDU

Hodayi'nin Suriye'de Devrim Muhafızları Ordusu bünyesinde görev aldığı belirtildi. 

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