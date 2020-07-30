Evlerden ve sokaklardan 3 bin 300 ceset toplandı

Reuters'a konuşan El Alto özel suç gücü birimi müdürü Walter Sossa, "Sağlık sistemi ve adli tıp enstitüleri personel eksikliğinden çöktü. Şu anda toplanmakta olan cesetlerin sayısı çok daha fazla dedi" dedi.

Bolivya'da resmi koronavirüs vaka sayısı 72 binden fazla, can kaybı da 2 bin 700.

Geçtiğimiz hafta virüse yakalanma hızı saatte 3 kişiye kadar yükseldi. Ancak gerçek can kaybının daha fazla olduğu düşünülüyor.

Genelde korumasız çalışan polis ekiplerinden de 527 kişinin virüsü kaptığı belirtildi.

Sossa, "Biz de insanız, biz de herkes gibi virüs kapabiliriz. İşin ön cephesinde mücadele ediyoruz dolayısıyla diğerlerine kıyasla virüse çok daha fazla maruz kalıyoruz" dedi.