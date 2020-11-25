F-35'ten bir ilk

ABD'nin B61-12 serbest düşümlü nükleer bombayı 5'inci nesil hayalet savaş uçağı F-35 ile ilk kez test ettiği görüntüler paylaşıldı. F-35 gövde içinde taşıdığı, eğitim maksadıyla kullanılan bombayı süpersonik (Mach 1) hızda uçarken hedefine bıraktı.

Popular Mechanics'te yer alan habere göre, Söz konusu test ile B61-12, ilk kez bir savaş uçağının gövde içinde taşınmış oldu. 25 Ağustos’ta ABD’nin Nevada eyaletinde gerçekleştirilen testin başarı ile sonlandığı bilgisine yer verildi.

ABD'NİN YENİ NESİL SİLAHLARI

F-35 projesi ABD ordusunun geliştirdiği projelerden sadece bir tanesi.

İşte ABD'nin yeni nesil savaş silahları...

ABD ORDUSU ROBOT KÖPEKLER İLE TATBİKAT YAPTI

Robotların, Amerikan ordusunun farklı unsurlarıyla birlikte Nevada'daki tatbikatlara katıldığı bildirildi.

C-130 nakliye uçaklarından indirilen robot köpekler, askerler uçaktan inmeden önce güvenlik taraması yaptı.

Gelişmiş alıcılarla donatılmış robotlar, çevrenin güvenli olduğu sinyalini verdikten sonra, askerler uçaktan indi.

Vision 60 adı verilen robotlar, ABD'nin yaklaşık 3 buçuk milyar dolarlık "Gelişmiş Muharebe Yönetim Sistemi" projesinin bir parçası.

Otonom olarak çalışan dört ayaklı robotların, üslerin güvenliğini sağlamanın yanı sıra tehlikeli bölgelerde keşif, tespit ve haritalama yapması hedefleniyor.

ABD HAVA KUVVETLERİ'NDEN YENİ NESİL UÇAK HAMLESİ

ABD Hava Kuvvetleri Satın Almadan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Will Roper, Hava Kuvvetleri Derneği Hava, Uzay ve Siber Konferansında yaptığı konuşmada, "Tam kapasiteli test aracımız fiziksel dünyada uçuşunu yaptı. Bunu yaparken de birçok rekoru kırdı" dedi.



Dijital dünyanın insanlığın geleceği olduğunu ifade eden Roper, fiziki dünyayı da hesaba katacak tasarımlara dikkat ettiklerini vurguladı.

Gelecek Nesil Hava Üstünlüğü Programı kapsamında çalışmalar yaptığı bilinen ABD'nin, son derece gizli yürütülen programın hangi aşamada olduğu, kaç prototip uçak ürettiği veya bahsedilen uçağı ne zaman kamuoyuna açıklayacağı konusunda açıklama yapılmadı.



ABD basınından yer alan haberlere göre, uçağın envantere alınması durumunda ABD'nin operasyonel F-35 uçaklarına ve test aşamasında olan F-15EX tipi savaş uçaklarına rakip olacağı, özellikle de savunma sanayinde ortalığı karıştıracağı düşünülüyor.



ABD'nin bu uçağı Elon Musk'ın SpaceX şirketine ihale edebileceği de ortaya atılan iddialar arasında.

SESİN 5 KATI HIZA SAHİP NÜKLEER FÜZELER GELİYOR

Raytheon ve Northrop Grumman, Milli Muharip Uçağımız TF-X'i tanıttığımız Paris Air Show'da ortaklık kurduklarını duyurdu.

İki şirket DARPA ve ABD Hava Kuvvetleri için ses hızının iki kat hızına kadar çıkabilen füzeler üretecek. ABD basınında yer alan haberlere göre, füzeler nükleer başlık da taşıyabilecek kabiliyete sahip olacak.

ABD SAVAŞ DRONE'UNU GÖRÜCÜYE ÇIKARDI

ABD savaş drone'u XQ-58 Valkyrie'yi görücüye çıkardı. Arizona'da test edilen drone F-35'lere destek vermesi amacı ile geliştirildi.

XQ-58 Valkyrie'nin 3 bin 300 kilometre uçuş menziline sahip olduğu açıklandı.

USS INDEPENDENCE

ABD donanması için Alabama'da üretilen USS Independence (LCS 2), özellikleriyle göz dolduruyor.

USS INDEPENDENCE

127 metre uzunluğunda gemi, saatte 74 kilometre hız yapabiliyor. Geminin köşeli yapısı radara yakalanma olasılığını düşürüyor.

USS INDEPENDENCE

19 bin kilometre menzile sahip olan USS Independence'ın bir başka dikkat çeken özelliği de, 6 metreden daha sığ sularda da görev yapabiliyor olması.

USS INDEPENDENCE

Oldukça geniş bir alana sahip olan gemi, 2 Seahawk helikopteri ve insansız hava araçları taşıyabiliyor.

ABD ASKERLERİNE 'IRON MAN' ZIRHI

Askerlere insanüstü savaş yetenekleri kazandıran kişiselleştirilmiş silahlar üretmek için 2013'ten beri çalışmalar yürüten ABD ordusunun yeni hedefi 'Iron Man' zırhı olarka da adlandırılan kurşun geçirmez yeni askeri teknoloji.

ABD ASKERLERİNE 'IRON MAN' ZIRHI

Henüz AR-GE aşamasında olan proje kapsamında çatışma bölgelerindeki kayıpların en aza indirilmesi hedefleniyor.

CORNERSHOT

ABD'li girişimciler tarafından geliştirilen Cornershot isimli tüfek katlanabilir yapısı ile dikkat çekiyor.

CORNERSHOT

Cornershot, standart olarak 40 mm'lik bomba atar taşıyor ve tanksavar olarak da kullanılabiliyor.

ABD askerleri önümüzdeki günlerde arazi keşfi ve istihbarat toplamak için cebe sığabilen bu drone (İnsansız Hava Aracı) modelinden faydalanacak.

32 gram ağırlığındaki 'Balck hornet 3' (Siyah eşek arısı) saate 21 kilometre hıza ulaşabiliyor.

Bu modeli orduya kazandırmak için 39 milyon dolar harcayacak olan Pentagon, bu cihazın kullanıma gireceği tarih ile ilgili resmi bir açıklama yapmış değil.

ABD ASKERLERİ HOLOLENS 2'Yİ TEST ETMEYE BAŞLADI

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un geliştirdiği HoloLens 2'nin ABD ordusu için geliştirilmiş versiyonlarının ilk sürümleri orduya ulaştı ve eğitimlerde kullanılmaya başladı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, HoloLens 2'yi giyen asker yakın çevredeki diğer askerleri, onların kalp atışlarını ve bölgenin haritasını görebiliyor.

Microsoft, ABD Ordusu ile yaptığı anlaşmanın ardından geçtiğimiz ay çalışanları tarafından protesto edilmişti.

F-35'E DRONE YARDIMCI GELİYOR

ABD Hava Kuvvetleri drone'ların kullanımını artırmak için çalışmalara başladı. Yapay zekaya sahip olacak drone'ların 'wingman' olarak F-35'lere eşlik etmesi planlanıyor.

LAZER SİLAHI GERÇEK Mİ OLUYOR?

2014 yılından beri SHIELD (Self-Protect High Energy Laser Demonstrator) olarak adlandırılan sistem üzerinde çalışmalar yürüten ABD Hava Kuvvetleri, yapılan denemelerde ateşlenen birden fazla roketi vurmayı başardı.

Söz konusu yöntem sayesinde insansız araç sayısını artıracak olan ABD Hava Kuvvetleri aynı zamanda maliyetleri de kısmış olacak. Zira bu sayede F-35'ler yanlarında başka uçaklar olmadan uçuş gerçekleştirebilecek.

Program için ilk tercih XQ-58 Valkyrie'den yana. 227 kilogram ağırlığa sahip olan drone 0.85 Mach hıza ulaşabiliyor.

İki adet silah yuvasına ev sahipliği yapan drone'un yapay zeka entegrasyonuna kavuşması için çalışmalar sürüyor.

ABD ORDUSU 'AKILLI TÜFEK'İ TEST EDİYOR

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, ABD ordusu İsrail merkezli Smart Shooter Ltd ve Sig Sauer tarafından üretilen akıllı tüfeği test ediyor.

'The SMASH scope' söz konusu testi başarı ile geçerse ABD ordusunun envanterine alınacak ve kademeli olarak M+ ve M249'ların yerini alacak.

Aynı habere göre, ‘akıllı tüfek’ gerekli onayı alırsa 2023 yılında envantere girmiş olacak.

Popular chanics'te yer alan habere göre, bir yazılıma ev sahipliği yapan tüfek, otomatik olarak nişan alıyor, kullanıcısının hedefi işaretlemesi durumunda hedefi takip edebiliyor ve yüzde yüz hedefi vurma ihtimali olmaması durumunda atış imkanı vermeme gibi özelliklere ev sahipliği yapıyor.

DARPA sualtı drone'u için düğmeye bastı

Darpa Manta Ray Projesi için ilk adımı attı. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, bu proje kapsamında Lockheed Martin ile anlaşma imzalayan Darpa'nın hedefi sualtı drone'unu envantere katmak.

Aynı habere göre, 12.3 milyon dolarlık anlaşma kapsamında üretilecek sualtı drone'u insansız olacak ve operasyonlarda lojistik destek amacı ile kullanılacak.

ABD 'LAZER SİLAHI'NI TEST ETTİ

ABD Donanması bir süredir AR-GE aşamasında olan lazer silahını Pasifik Okyanus’unda insansız hava aracı üzerinde denedi.

USS Portland amfibi sınıfı nakliye gemisini üzerine yerleştirilen ‘Solid-state laser’ olarak adlandırılan silahın testi başarı ile geçtiği açıklandı.

YAPAY ZEKA İT DALAŞINDA İNSANI YENDİ

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ordusunun araştırma geliştirme (AR-GE) merkezi olarak kabul edilen DARPA'nın gerçekleştirdiği test sonuçlandı.

Yapay Zeka ile insanın yarıştığı 'it dalaşı' simülasyonunun kazananı yapay zeka oldu.

Engadget'ta yer alan habere göre, Heron sistemleri için geliştirilen yapay zeka F-16 pilotu ile girdiği mücadeleden zafer ile ayrılan taraf oldu.

Yapay zeka ve insan 5 kere karşı karşıya geldi bu 5 mücadeleyi de yapay zeka kazandı.

ABD ordusu için geliştirilen 'ribbon gun' isimli tüfeğin testleri start aldı.

Henüz prototibi bulunan piyade tüfeğini rakiplerinden ayıran en dikkat çekici özelliği ise aynı anda 4 kurşun birden ateşleyebilmesi.