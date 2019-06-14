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F-35’lerle ilgili Türkiye’yi de etkileyebilecek skandal

ABD merkezli savunma haberleri sitesi defencenews.com, Türkiye ile ABD arasında krize yol açan F-35 programıyla ilgili kritik bazı belgeleri ele geçirdi. Buna göre; F-35'lerde hâlâ bazı hata ve kusurlar bulunuyor ve düzeltilmediği takdirde pilotların güvenliğini riske atabilir. Bu sorunlar ise Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 11 ülkeyi etkileme potansiyeli taşıyor.

14 Haziran 2019 Cuma 09:33
F-35’lerle ilgili Türkiye’yi de etkileyebilecek skandal

Savunma teknolojileri, iş dünyası ve siyasete ilişkin haberler yayınlayan Defencenews sitesinin ele geçirdiği belgelerde, söz konusu hataların güvenliği ve F-35 misyonunun tesirini etkileyecek büyük hatalar olarak tanımlanan 1. Kategori’de yer aldığı görülüyor.

F-35B ve F-35C tipi uçakların pilotları, gövdeye zarar vermemesi için hava sürati konusunda bazı sınırlamalara uymak zorunda. Kokpit içi basıncın ani yükselmesi ‘dayanılmaz’ kulak ve sinüş ağrısına neden oluyor. Kaska takılan gösterge ve gece görüşü kamerasıyla ilgili meseleler, F-35C’lerin uçak gemisine inişlerini güçleştiriyor.

Habere göre; en ciddi 13 hatanın ayrıntılarıyla tanımlandığı belirtilirken, bu sorunların büyük kısmının kamuoyuna açıklanmadığı aktarıldı.

TÜRKİYE DAHİL 11 ÜLKEYİ ETKİLEYEBİLİR

Söz konusu hata ve eksiklerin sadece ABD ordusunu değil; Türkiye, Avustralya, Belçika, Danimarka, İtalya, İsrail, Hollanda, Norveç, Japonya, Güney Kore ve Britanya’yı etkilediği öne sürüldü.

2019’un sonuna kadar ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri, F-35’lerin geliştirme aşamasını sonlandırıp sonlandırmama ve ve tam hız üretime geçip geçmeme konusunda kritik bir karar verecek. Bu süreç boyunca, 2018’de 91 uçak üreten Lockheed Martin firması, 2013’e kadar bu rakamı yıllık 160’a çıkaracak.

ABD’Lİ YETKİLİ: TÜM SORUNLAR ÇÖZÜLMEYECEK

Savunma Bakanlığı’nın F-35 Programı Yetkilisi Koramiral Mat Winter, “F-35 Ortak Program Ofisi, hızlı ilerlemeler kat ediyor gibi görünüyor fakat tüm sorunlar tam hız üretim kararı verilmeden önce çözülmeyecek” dedi.

Winter’a göre; tam olarak üretime geçmeden önce 13 problemden dokuzu muhtemelen ya düzeltilecek ya da 2. Kategori seviyesine düşürülecek. İkisi ise gelecekte bir yazılımla karar bağlanacak. Fakat F-35 Program Ofisi, belgelerde bahsedilen iki sorunu düzeltmeyi düşünmüyor.

Winter, bu sorunların hiçbirinin pilotlar, F-35 programı ya da F-35 gövdesine yönelik ciddi ve yıkıcı riskler teşkil etmediğini savundu.

ABD TÜRKİYE’Yİ TEHDİT EDİYOR

ABD, Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle Türkiye’yi ortak üreticileri arasında yer aldığı F-35 programından çıkarmakla tehdit ediyor.

Son olarak, Arinoza’da bulunan Türk pilotlara ve teknik ekibi F-35’lere ilişkin verilen eğitimin durdurulduğu açıklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
F-35TürkiyeHaber
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