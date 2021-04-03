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Falcon-9 roketinin parçası Washington'da tarlaya düştü

SpaceX'e ait Falcon-9 roketinin 1,5 metre boyundaki parçası Washington eyaletinde bir tarlada bulundu.

03 Nisan 2021 Cumartesi 11:18
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Falcon-9 roketinin parçası Washington'da tarlaya düştü

ABD'li roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX'in Starlink uydularını uzaya fırlattığı Falcon 9 roketinin bir parçası, Pasifik Okyanusu kıyısındaki Washington eyaletinin Granton bölgesinde bir tarlada bulundu.

Yaklaşık 1,5 metre boyundaki kompozit kaplı metal parçanın, roketin dünyaya dönerken atmosferde yanarak parçalanan ikinci aşamasına ait olduğu belirtildi.

Yerel yetkililer şirket ile temasa geçerken, SpaceX parçanın rokete ait olduğunu doğruladı.

SpaceX, Starlink uydu ağının parçası olan 60 uyduyu, 4 Mart'ta Falcon 9 roketiyle Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Falcon9SpaceX
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