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FARC muhaliflerinin lideri ağır  yaralı

Kolombiya'da eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin  (FARC) muhaliflerine düzenlenen operasyonda örgüt lideri ağır yaralı olarak  kurtulurken bir asker öldü

16 Eylül 2018 Pazar 11:53
FARC muhaliflerinin lideri ağır  yaralı

Kolombiya ordusunun, ülkenin güneyi ile Ekvador'un kuzeyinde varlık  gösteren ve bir süre önce 2'si gazeteci 3 Ekvadorluyu kaçırdıktan sonra infaz  eden silahlı gruba yönelik operasyonları, özellikle Narino yönetim bölgesine  bağlı Tumaco kenti kırsalında devam ediyor.

Son düzenlenen operasyonda bir asker hayatını kaybederken FARC  muhaliflerinin bölgedeki lideri "Guacho" kod adlı Walter Patricia Arizala ağır  yaralı olarak kurtuldu.

Quindio yönetim bölgesindeki bir etkinlikte konuşan Devlet Başkanı  Ivan Duque, her iki ülkede de en çok arananlar listesinde yer alan Guacho'nun  keskin nişancılar tarafından vurulduğunu ve bölgedeki operasyonların devam  edeceğini açıkladı.

Duque ayrıca, Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno'nun telefonla  arayarak Kolombiya'yı operasyondan dolayı tebrik ettiği bilgisini paylaştı.

Bölgedeki bütün hastanelerin ve eczanelerin izlendiğini söyleyen  Kolombiya Savunma Bakanı Guillermo Botero ise Guacho'nun buradan kurtulmasının  çok zor olduğunu belirtti.

Ekvador Devlet Başkanı Moreno: "Ülke için iyi bir haber"

Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno da sosyal paylaşım hesabından  yaptığı açıklamada, Guacho'nun ağır yaralandığı operasyonun "ülke için iyi bir  haber" olduğunu kaydetti.

Ülkesindeki güvenlik güçlerinin komutanlarıyla bir araya geldiğini ve  durumu değerlendirdiğini aktaran Moreno, "Suç, cezasız kalmayacak." ifadesini  kullandı.

Bölgedeki uyuşturucu trafiğini kontrol eden silahlı grupların başında  gelen eski FARC militanlarından oluşan barış anlaşması muhalifi örgüt, bu yıl  özellikle Ekvador'un kuzeyindeki Esmeraldas vilayetinde 3 askerin öldüğü, 40'a  yakın sivilin yaralandığı bombalı saldırılar düzenlemişti.

Mart ayının sonunda yine aynı bölgede araştırma yapan Ekvador'un El  Comercio gazetesinin şöför ve 2 muhabirini kaçıran Guacho'nun silahlı grubu,  rehineleri nisan ayının ikinci haftasında infaz etmişti.

Bu olay ve sonrasında yaşanan diplomatik gerginlikle iki ülkenin  arasında soğuk rüzgarlar esmesine neden olurken Moreno, ülkesini Kolombiya ve  Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) arasında yürütülen barış görüşmelerinin ev sahipliği  ve garantörlüğünden çekmişti.

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