Fazla sevilen kediler neden kaçıyor?

Webtekno'nun haberine göre, yapılan yeni araştırmada tanımadıkları üç kediyle her birine beşer dakika verilecek şekilde yaklaşık 120 gönüllü yer aldı

Deneye katılanlar, normalde evde sahip olabilecekleri kedilerle olduğu gibi deneydeki kedilerle de o şekilde etkileşime girmeye teşvik edildi.

Araştırmacılar, kendilerini kediler konusunda daha deneyimli ve anlayışlı olarak değerlendiren kişilerin; Kedilerin sevilmeyi sevmediği bölgeler kuyruk, bacak, sırt ve karın bölgelerinden sevgi gösterdiğini sonuçladı.

Bununla birlikte daha önce kedi beslememiş insanların ise kedilere karşı daha temkinli yaklaştığı, hayvanın ona izin verdiği kadar sevgi ve ilgi gösterdiğini gözlemledi.

İki farklı türdeki yaklaşıma kedilerin verdiği tepkiye bakıldığında serbest bırakılan kediler daha çok kendini sevdirirken, sevgiye boğulan kedilerin fazla ilgiden kaçtığı sonucu ortaya çıktı.