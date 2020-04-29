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Fed politika faizini sabit tuttu

ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit tuttu.

29 Nisan 2020 Çarşamba 21:16
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Fed politika faizini sabit tuttu

ABD Merkez Bankası Fed piyasaların merakla beklediği faiz kararını duyurdu. Banka faizi yüzde 0.25 olarak belirledi.

Piyasaların merakla beklediği faiz kararını ABD Merkez Bankası açıkladı. Banka faizi yüzde 0 ile yüzde 0.25 arasında sabit bıraktı. Faiz kararı oy birliğiyle alındı.

Fed'den şu açıklamalar yapıldı:

-Sağlık krizi ekonomi, istihdam ve enflasyon üzerinde kısa vadede ağır baskı yaratacak.

-Sağlık krizi orta vadede ekonomik görünüme yönelik kayda değer riskler yaratacak.

-Gelecekteki politikaları belirlerken, global gelişmelerle birlikte ekonomik görünümü ve kamu sağlığına ilişkin gelecek bilgileri izleyeceğiz.

-Hazine kağıtları, konut ve ticari mortgage menkul kıymetleri almaya devam edeceğiz.

-Büyük miktarlı gecelik ve vadeli repo operasyonları sunmaya devam edeceğiz.

-ABD ekonomisini desteklemek için tüm araçları kullanmaya bağlıyız.

-Koronavirüs salgını ekonomik aktivitede keskin düşüş ve işsizlikte artışa yol açtı.

-Zayıf talep ve ciddi şekilde düşük petrol fiyatları tüketici enflasyonunu aşağıda tutuyor.

Son Güncelleme: 29.04.2020 21:24
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