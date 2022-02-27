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FIFA, Rusya'ya yaptırım uyguladı! İşte o tarihi kararlar

Rusya'nın Ukrayna topraklarını işgal hamlesi yaptırımları da peş peşe getirdi.

27 Şubat 2022 Pazar 21:43
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FIFA, Rusya'ya yaptırım uyguladı! İşte o tarihi kararlar
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Rusya'nın Ukrayna topraklarını işgal hamlesi yaptırımları da peş peşe getirdi. Buna göre Rusya maçlara 'Rusya' adı altında değil 'Rusya Futbol Birliği' adı altında çıkacak ve Rusya bayrağı ve ulusal marşı çalınmayacak. Rusya'nın tarafsız sahada oynayacağı maçlarda taraftar olmayacak. .

Ukrayna'ya işgal başlatan Rusya'ya spor dünyasından yaptırımlar uygulanmaya devam ediyor. Son olarak FIFA aldığı tarihi kararlarla gündeme oturdu.

RUSYA'NIN MEN EDİLMESİ GÜNDEMDE

FIFA yaptırımları duyurduğu açıklamasında, "Ukrayna'daki durum hızla iyileşmezse yakın gelecekte Rusya'yı uluslararası müsabakalardan men dahil tüm yaptırımları hazırda tutmaktadır. Bu nedenle Uluslarası Olimpiyat Komitesi, UEFA ve tüm diğer spor organizasyonlarıyla iletişim halindedir." ifadelerini kullandı.

FIFA'nın aldığı kararlar şöyle:

Rusya topraklarında maç oynanmayacak.

Rusya'nın tarafsız sahada oynayacağı maçlarda taraftar olmayacak.

Rusya maçlara 'Rusya' adı altında değil 'Rusya Futbol Birliği' adı altında çıkacak.

Rusya maçlarında Rusya bayrağı ve ulusal marşı çalınmayacak.

Son Güncelleme: 27.02.2022 22:54
Anahtar Kelimeler:
RusyaUkraynaFIFA
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