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Filipinler'de Deng Humması aşısına soruşturma

Ülkede 730 bin çocuğun aşılandığı program askıya alındı. Sanofi firması, aşının hiç enfekte olmamış kişilere yapılmasının hastalığı daha ölümcül hale getirebileceğini açıkladı

04 Aralık 2017 Pazartesi 13:04
Filipinler'de Deng Humması aşısına soruşturma
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 Filipinler'de 730 bin çocuğun aşılandığı deng humması aşı programı askıya alındı.

BBC'nin haberine göre, üretici firma Sanofi'nin aşının hiç enfekte olmamış kişilere yapılmasının hastalığı daha ölümcül hale getirebileceğini açıklamasının ardından bugüne kadar 730 bin çocuk üzerinde uygulanan program durduruldu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fransız şirketi Sanofi'nin yöneticilerinden Ruby Dizon, düzenlediği basın toplantısında, Filipinler'de bugüne kadar aşılanan kişilerden hayatını kaybeden olmadığını, Filipinler Sağlık Bakanlığı ile durumu yakından takip ettiklerini söyledi.

Filipinler Devlet Başkanlığı Sözcüsü Harry Roque de hükümetin konuyu incelemeye aldığını belirterek halktan paniğe kapılmamalarını istedi.

Sivrisineklerin neden olduğu deng humması, dünyada her yıl 400 milyondan fazla kişiyi etkiliyor. Hastalık, bazı Asya ve Latin Amerika ülkelerinde çocuk ölümlerinin başlıca nedenlerinden biri olarak gösteriliyor.

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